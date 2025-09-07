Putin mikrofona yakalandı. 150 yıl yaşamanın sırrını mı biliyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin’deki askeri geçit töreninde ‘organ nakli’ ve ‘ölümsüzlüğü’ konuştuğu anlaşıldı. Bu konuşma, canlı yayın sırasında gerçekleştiği için de televizyon da yayınlandı. Yayının deşifresine göre, Şi “Geçmişte 70 yaşın üzerinde olmak nadirdi ve şimdiyse 70’te hala çocuk olunduğu söyleniyor” dedi. PUTİN ORGAN NAKLİNİ HATIRLATTI



Putin ise Şi’ye şu şekilde yanıt verdi: “Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli olarak nakledilebilir ve insanlar daha genç yaşayabilir, hatta ölümsüzlüğe bile ulaşabilir.” Çin devlet başkanıysa “Tahminlere göre bu yüzyılda 150 yaşına kadar yaşama şansı da var” dedi. Putin, daha sonraki bir basın toplantısında bu konuşmayı doğruladı.

Rus lider Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi, geçen hafta Çin'de bir araya geldi.

İKİ LİDER 72 YAŞINDA



İki dev ülke liderinin ölümsüzlük üzerine sohbeti doğal olarak dikkat çekti. Putin ve Şi 72 yaşında. Putin'in sürekli genç görünmesine dair yorumlar da yapılıyor. Yakın zamanda olmasa bile, Putin, üstü çıplak ata binmek ve ayı avlamak gibi bazı aktivitelere katıldı.



Uzmanlara göre uzun yaşama konusunda bazı fikirler abartılı osa da, yaşlanmanın nedenleri ve yaşlanmayı durdurma konusunda sürekli yeni gelişmeler yaşanıyor.



İnsanların sonsuza kadar yaşayabileceği konusunda bilimsel veri bulunmuyor.



Putin ve Şi'nin bu uzun yaşama sohbetine yönelik yorumlar sürüyor.



Busines İnsider'de yer alan bir yazıda, bu konuşmaya dikkat çekilerek, uzun yaşama tartışmalarına değinildi.



Yazıdaki bilgiler şöyle;



Bilim insanları, bu trendin yükselişe geçmesinden çok önce, hücrelerimizi bozulmadan korumanın yollarını araştırarak yaşlanma karşıtı araştırmalar yürütüyorlardı. Ancak bu yavaş bir süreç ve hiçbir güvenilir bilim insanı ölümle mücadele etmenin bir yolunu bulamadı.



2023 yılında, Harvard Tıp Fakültesi Blavatnik Enstitüsü'nde genetik profesörü olan David Sinclair, belirli hücrelerin "yeniden programlanması" yoluyla yaşlanmanın tersine çevrilebileceğini öne süren fare deneylerini bildirdi. Aynı şeyin insanlar için de geçerli olabileceğini ve bir gün yaşlanmanın "isteğe bağlı olarak ileri ve geri" yönlendirilebileceğini ileri sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Putin 72 yaşında.

UZUN YAŞAMA PAZARI DA VAR



Yaşamı uzatma bilimi milyarlarca dolarlık yatırım çekiyor ve yaygınlaşıyor. Biyolojik yaşlarını tersine çevirmeye çalışan sosyal medya fenomenleri, aynı şeyi hayal eden insanlara yaşam tarzı planları ve gıda ürünleri satıyor.



Yaşlanma konusunda çalışan araştırmacıların çoğu, hücresel yeniden programlama teknolojisinin bir miktar umut vaat ettiği konusunda hemfikir, ancak insanlarda işe yarayacağına dair hiçbir kanıt yok.



Araştırmacılar, farelerde bile tüm organizmayı "istedikleri gibi" tersine çeviremediler.



BAĞIRSAKLARA UMUT BAĞLANMAMALI



Bir grup Danimarkalı bilim insanı, bağırsak bakterileri yeni ve koruyucu bileşikler üretebilen kişilerin daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu öne süren bir araştırma yayınladı. Bu durum, gelecekte bilim insanlarının belki de herkesin bağırsaklarını patojenlere daha dirençli moleküller üretecek şekilde değiştirebilecekleri yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak bu bulgular korelasyona dayanıyordu - nedensel bir bağlantı bulunamadı - ve diğer araştırmacılar, bağırsak bakterileri ile insan ömrü arasındaki ilişkinin henüz kesinleşmediği konusunda uyarıyor.



