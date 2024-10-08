Putin Moskova'da Aliyev ve Paşinyan'la bir araya geldi

Aliyev ile görüşmesini değerlendiren Putin, Rusya ile Azerbaycan ilişkilerinin olumlu yönde geliştiğini belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 4,3 milyar dolar, Rusya’nın Azerbaycan’a doğrudan yatırımlarının ise 4 milyar dolardan fazla olduğunu kaydeden Putin, hem enerji sektörü hem de altyapı geliştirme alanında projeler bulunduğunu dile getirdi. Aliyev de Putin’in Azerbaycan ziyareti sonrasında ikili ilişkilerin dinamiklerinin oldukça dikkat çektiğini vurgulayarak, Bakü'de ağustosta alınan kararların uygulanması kapsamında çeşitli kurumların temsilcileri ve hükümet üyeleri düzeyinde çok sayıda temas gerçekleştiğine işaret etti.

ERMENİSTAN'LA TİCARETTE REKOR SEVİYE



Putin, Paşinyan ile görüşmesinde ise Rusya ve Ermenistan arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin çok başarılı bir şekilde geliştiğini söyledi.



Rus lider, "Geçen yıl 7,4 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi, bu yılın ilk yarısında iki buçuk kat artarak 8,3 milyar doları aştı. Bu hızla gidersek bu yılki ticaret hacmimiz 14-16 milyar dolara ulaşabilecek. Bu rekor bir rakam." ifadelerini kullandı.



BRICS'E DAVET ETTTİ



Ayrıca Paşinyan'ı bu ay Kazan'da yapılacak olan ve Batı'nın küresel finans sistemi üzerindeki hakimiyetine alternatif olarak kurulan BRICS'in liderler zirvesine davet etti.



Paşinyan da Erivan'da hükümetlerarası işbirliği komisyonunun bir toplantısının yapılmasının yanı sıra bu ayın başında Avrasya Ekonomik Birliği hükümetlerarası konseyinin bir toplantısının yapıldığını hatırlattı. Burada Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile işbirliği konularını müzakere ettiklerini dile getirdi.