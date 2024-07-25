Putin Moskova'da Esad ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Suriye lideri Beşşar Esad ile bir araya geldi.

Bilgiyi Rusya'nın RIA haber ajansı paylaştı.

Reuters'ın bildirdiğine göre Kremlin, görüşmenin dün akşam gerçekleştiğini açıkladı.

Görüşmede Putin, Esad'a “Bölgedeki durumun bir bütün olarak nasıl geliştiğine ilişkin görüşlerinizle çok ilgileniyorum” dedi.

Rus lider, “Maalesef gerilimi tırmandırma yönünde bir eğilim var, bunu görebiliyoruz. Bu doğrudan Suriye için de geçerli” diye ekledi.

Esad ise bir Rus tercüman aracılığıyla konuştu ve Putin'e şunları söyledi:

“Bugün tüm dünyada ve Avrasya bölgesinde meydana gelen tüm olaylar göz önüne alındığında, bugünkü toplantımız bu olayların gelişiminin tüm ayrıntılarını tartışmak, olası olasılıkları ve senaryoları görüşmek için çok önemli görünüyor.”

Görüşme, Türkiye-Suriye ilişkilerindeki normalleşmenin yeniden gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, önceki gün yaptığı açıklamada, "Rusya, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin onarıldığını görmek istiyor" demişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esad ile Moskova'da görüşeceğine ilişkin iddialar basına yansımış ancak Türkiye bunları yalanlamıştı.