Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, yaptıkları görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.



Sputnik’in haberine göre; Putin'e, Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, "Finlandiya'nın NATO'yla yaptığı işbirliğinin Rusya'yı karşı önlemler almak zorunda bıraktığı" şeklindeki açıklaması soruldu.



Putin, soru karşısında şunları söyledi: "Askeri birliklerini sınırlarımızdan uzak yerlere, NATO ülkelerinin yakınlarına gönderen biz değiliz. NATO'nun askeri altyapısıysa sınırlarımıza doğru hareket ediyor. Hem sınırlarımız yakınlarındaki askeri personellerinin sayısı hem de askeri tezçizatlarının sayısı artıyor. Tatbikatlarının sayısı da giderek artıyor. Tabii ki de burada ne olduğuna bakıp kendi altyapımızı güçlendirmek zorundayız."