Putin, Netanyahu ile görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde hem bölgesel gelişmeleri hem de Rusya-İsrail ilişkilerini ele aldı.

Görüşmede, Rusya Zafer Bayramı'nın 80. yıl dönümü dolayısıyla karşılıklı tebriklerde bulunuldu.



Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Putin ve Netanyahu, "İkinci Dünya Savaşı’nın tarihi gerçeklerini koruma ve bu konuda hakikatin savunulması yönündeki ortak kararlılıklarını" da dile getirdi.