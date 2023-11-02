Putin nükleer deneme yasağını geri aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması (CTBT) onayını iptal etti.

Putin nükleer deneme yasağını geri aldı

Putin tarafından imzalanan karara göre, , CTBT'ye verdiği onayı geri çekti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'nin antlaşmayı hiçbir zaman onaylamadığını, Rusya'nın antlaşmaya yönelik onayını geri çekmesiyle durumun dengeleneceğini söylemişti.

Nükleer silah denemelerini durdurmaya yönelik CTBT, Rusya tarafından 1996'da New York'ta imzalanmıştı.

BM'den nükleer silah denemelerinin yasaklanması çağrısı

BM'den nükleer silah denemelerinin yasaklanması çağrısı

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Rusya parlamentosu yasayı 2000 yılında onaylamıştı. Putin, 23 yıl sonra BM'de imzalanan pozisyona geri döndü.

HİÇBİR ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİREMEDİ

CTBT'ye 1996'da 187 ülke imza attı. Hindistan, Kuzey Kore ve Pakistan anlaşmayı imzalamayı reddetti. 

Anlaşmaya imza atıp da hiçbir zaman mecliste onaylamayan ülkelerin başında ise ABD geliyor. ABD'nin yanısıra İran, İsrail, Mısır ve Çin de antlaşmaya onay vermedi.

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