Putin nükleer deneme yasağını geri aldı

Rusya parlamentosu yasayı 2000 yılında onaylamıştı. Putin, 23 yıl sonra BM'de imzalanan pozisyona geri döndü.



HİÇBİR ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİREMEDİ



CTBT'ye 1996'da 187 ülke imza attı. Hindistan, Kuzey Kore ve Pakistan anlaşmayı imzalamayı reddetti.



Anlaşmaya imza atıp da hiçbir zaman mecliste onaylamayan ülkelerin başında ise ABD geliyor. ABD'nin yanısıra İran, İsrail, Mısır ve Çin de antlaşmaya onay vermedi.