Putin nükleer kartını nasıl oynar?

Politico'daki haberde Rusya'nın nükleer silahları nasıl kullanabileceğine yönelik 3 senaryo yayınlandı.



Bunlardan birincisi uzak atmosferik test olarak adlandırıldı. Buna göre Rusya'nın kutuplardaki eski bir sovyet test sahasında ve yerin üstünde havada bir nükleer deneme yapılabileceği ifade edildi.



İkinci senaryoda ise Rusya'nın Ukrayna üzerinde, yerden çok yüksek bir mesafede atmosferik nükleer patlama yapabileceği kaydedildi. Bu senaryo gerçekleşirse Ukrayna'da iletişim hatlarının devre dışı kalabileceği, ülke genelinde elektrik kesintisine neden olabileceği ve bilgisayarların da tamamen kullanılamaz hale gelebileceği belirtiliyor.



Üçüncü ve en korkulan senaryo ise Rusya'nın Ukrayna'yı direk nükleer başlıklı bir silahla vurması. Hiroşima'ya atılan bombanın 3'te 1'i büyüklüğünde bir bomba atılsa bile can kaybının Japonya'dakine yakın olabileceği tahmin ediliyor. Putin'in Liviv ve Kiev'deki halka tahliye çağrısı yaptıktan sonra bu tarz bir saldırı yapabileceği belirtiliyor. Ancak bu tarz bir saldırıdan sonra ortaya çıkacak radyasyondan Rusya'nın kendisinin de etkileneceği belirtiliyor.

