Putin ölümsüzlüğün peşinde. Yaşlanmış organlar yenileriyle değiştirilecek

73 yaşındaki Rus lider Vladimir Putin 'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le geçen sene yaptığı bir konuşma büyük ses getirmişti.

Rus lider bu konuşmada, "Geçmişte insanlar nadiren 70 yıldan fazla yaşardı. Ancak bugün 70 yaşında hala genç olduğunuz söyleniyor. İnsan organları sürekli olarak nakledilebilir. Ne kadar uzun yaşarsanız o kadar gençleşirsiniz ve hatta ölümsüzlüğe bile erişebilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Konuşma sırasında Putin, Çinli mevkidaşına, bu yüzyıl içinde insanların artık 150 yaşına kadar yaşayabileceğini de söylemişti.

DEVLET DESTEKLİ GİRİŞİM BAŞLATTI İDDİASI

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Putin'in uzun yaşamla ilgili sadece konuşmadığını, devlet desteğiyle bir sağlık girişimi başlattığını yazdı.

Kremlin destekli girişimin adı "Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri" v projeye yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayrıldı. Rus bilim insanları hücre yaşlanmasını yavaşlatacak gen terapileri üzerinde çalışıyor.

YAŞLANMIŞ ORGANLARI YENİLERİYLE DEĞİŞTİRMEK

İnsan ömrünü uzatmak için laboratuvar ortamında biyobaskı teknolojisiyle organ üretimi de odaklanılan bir diğer alan. Böylelikle yaşlanmış organların laboratuvarda geliştirilen yeni organlarla değiştirilmesi hedefleniyor.

Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütmek üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Ayrıca insan kıkırdak dokusunu ve bir farenin tiroit bezini üç boyutlu yazıcıda başarıyla ürettikleri de konuşulanlar arasında.

HEDEFTE 2030 YILI VAR

Rus bilim insanları 2030'a kadar laboratuvar ortamında insan organı değişimini ve naklini gerçekleştirebilmeyi hedefliyor.

İnsan ömrünü uzatmaya yönelik Rus projesinin başında Putin'in endokrinolog kızı Maria Vorontsova ile Kurçatov Enstitüsü Başkanı fizikçi Mihayil Kovalçuk bulunuyor.

Projenin baş mimarı olarak gösterilen Kovalçuk, konuyla ilgili Rus medyasına yaptığı açıklamada "ölümsüzlüğü konuşmak zor ama insan vücudunu onarma yeteneğinin arttığı da yadsınamaz bir gerçek" demişti.

RUS BİLİM İNSANLARI BİLE ŞÜPHECİ

Ancak bu çalışmalara bazı Rus bilim insanları şüpheyle yaklaşıyor.

Biyo baskı alanında Rusya 'nın en önemli isimlerinden biri olan Aleksandr Ostrovski proje kapsamında uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan hiç bir araştırma olmadığına dikkat çekiyor.

Bazı Rus uzmanlar da projenin somut sonuçlardan ziyade devlet fonu almak amacıyla abartılmış iddialar olabileceğine dikkat çekiyor.