Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, araştırma denizaltısında çıkan yangında 14 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Araştırma denizaltısının, Rus kara sularında derin denizlerde araştırma yapan bir ekibi taşıdığı ifade edildi.
Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus araştırma denizaltısında 1 Temmuz'da yangın çıktığı ifade edildi.
Biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Rusya Deniz Kuvvetleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
PUTİN PROGRAMINI İPTAL ETTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal etti.
Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Putin'in görüşmede Şoygu'ya yangının nedenlerini ortaya çıkarmak üzere aracın çekildiği Severomorsk’a gitme talimatı verdiği belirtildi.
ESRARENGİZ DİPLOMASİ TRAFİĞİ