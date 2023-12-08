Putin - Reisi görüşmesi: Batılı ülkeler İsrail'in soykırımına destek veriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Kremlin Sarayı'nda görüştü.

İki lider görüşme öncesinde kameraların karşısına geçti. Putin, Ortadoğu'daki, özellikle de Filistin topraklarındaki durumu tartışmanın hayati önemde olduğunu söyledi.

Reisi ise "Filistin ve Gazze'de yaşananlar elbette soykırım ve insanlık suçudur" dedi. Bunun ABD ve Batı tarafından desteklenmesinin daha da üzücü olduğunu belirtti. Reisi, Gazze'deki bombardımanın en kısa sürede durması gerektiğine dikkat çekerek "konuya acil bir çözüm bulunmalı" diye konuştu.