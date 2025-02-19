Putin: Riyad görüşmeleri olumlu geçti

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad dün tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki savaşın gidişatı için masaya oturdu. Rus TASS ajansına göre toplantı 4,5 saat sürdü. Kremlin, görüşmenin iyi gittiğini açıkladı.

PUTİN: GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Rusya heyetleri arasında gerçekleşen Riyad görüşmelerinin olumlu geçtiğini söyledi. Ukrayna'nın müzakerelere katılacağını da belirtti.

Putin ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmekten mutlu olacağını sözlerine ekledi. Ancak bu görüşmenin gerçekleşmesi için iki ülke heyetlerinin karşılıklı kabul edilebilir çözümler hazırlaması gerektiğini belirtti.

UKRAYNA BARIŞ MÜZAKERELERİNE KATILACAK MI?

Putin, Trump ile görüşmesinde ABD Başkanı'nın kendisine Ukrayna'nın da barış müzakerelerinde bulunacağını söylediğini ifade etti.

Rus lider önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman ile de telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi.

ABD-Rusya-Suudi Arabistan arasında enerji konusunda da görüşme gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Savaşta son duruma dair de konuşan Vladimir Putin, Rus birliklerin Kursk'tan Ukrayna topraklarına geçiş yaptığını açıkladı.