Putin: Rus ordusu ilerliyor, düşman çökecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Ukrayna savaşına ilişkin haftalardır yaptığı en kapsamlı değerlendirmede Rusya’nın cephede üstünlüğü ele geçirdiğini savundu.

Kırgızistan’daki zirvenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, Ukrayna’nın Rusya içindeki saldırılarının ciddi zarara yol açtığını kabul etti. Özellikle insansız hava araçlarının Rusya açısından önemli bir sorun oluşturduğunu söyledi.

Buna rağmen Rus ordusunun cephede ilerlemeyi sürdürdüğünü belirten Putin, “Düşmanın çökeceğinden şüphem yok.” ifadelerini kullandı.

Putin, bunun ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin ise tarih vermedi.

“YENİ SEFERBERLİK İDDİALARI TAMAMEN SAÇMALIK”

Rusya’nın yeni bir askeri seferberlik ilan etmek zorunda kalacağı yönündeki iddiaları reddeden Putin, bu söylentileri “tamamen saçmalık” olarak nitelendirdi.

Putin, Rus birliklerinin ağustos ayında Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinde 270 kilometrekarelik alanı ele geçirdiğini ve büyük bir Ukrayna asker grubunun kuşatma altında bulunduğunu ileri sürdü.

“SLOVYANSK VE KRAMATORSK’A DOĞRU İLERLİYORUZ”

Putin, Rus ordusunun Slovyansk ve Kramatorsk kentlerine doğru ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Rus güçlerinin Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı saldırılar için hazırlık yaptığını da belirtti.

ZELENSKİ’NİN UYARISINA “DEVLET TERÖRÜ” SUÇLAMASI

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin hava yolu şirketlerine yönelik, Ukrayna İHA’larının Rus hava sahasını fiilen kapatabileceği yönündeki uyarısını da değerlendirdi.

Zelenski’nin açıklamalarının “devlet terörü” niteliği taşıdığını savunan Putin, böyle bir durum yaşanması halinde Moskova’nın buna karşılık vermenin yolunu bulacağını söyledi.

Putin, “Teröristlerle müzakere etmek mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

“SOMUT GÖRÜŞMELERE AÇIĞIZ”

Putin, sert açıklamalarına rağmen Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik müzakere ihtimalini tamamen dışlamadı.

Moskova’nın, sürece yeni bir ivme kazandırılması halinde Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin “somut” görüşmelere açık olduğunu söyledi.