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Putin Rusları "vatanseverlik" göstergesi olarak oy kullanmaya çağırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusları, "vatanseverliklerini göstermek için" yaklaşan başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya çağırdı. Rusya'da seçimler 15-17 Mart'ta yapılacak.

Putin Rusları "vatanseverlik" göstergesi olarak oy kullanmaya çağırdı
Putin, Rus devlet televizyonuna konuştu.

Devlet Başkanı Ruslara oy verme çağrısı yaptı.

Rus devlet televizyonunda bugün yayınlanan konuşmasında Putin, Rusları, "vatanseverliklerini göstermek için" yaklaşan başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya çağırdı.

Putin, "Sizden oy vermeye gelmenizi ve sevgili Rusya'mızın geleceği için vatanseverlik ve yurttaşlık görevinizi ifade etmenizi istiyorum. Bugün seçimlere katılmak vatanseverlik duygularınızı göstermektir" diye konuştu.

Rusya'da 15-17 Mart tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerinin, Putin'e altı yıllık bir dönem daha kazandırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni, ölümünden önce Rus vatandaşları seçimleri etmeye çağırmıştı.

Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya da aynı çağrıyı yaptı ve seçmenleri aynı oy pusulalarını bozmaya çağırdı.

Yulia Navalnaya'dan Ruslara "seçimi bozma" çağrısı

Yulia Navalnaya'dan Ruslara "seçimi bozma" çağrısı

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