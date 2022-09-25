Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Bulgakov'u görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vlamir Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov'u görevden alarak yerine Mihail Mizintsev'i atadı.

Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Bulgakov'u görevden aldı

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı , lojistikten sorumlu Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov'u görevden aldı.

Bulgakov'un başka birimlerde görev alacağı aktarılırken, yerine Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Başkanı Albay General Mihail Mizintsev'in atandığı duyuruldu.

Mihail Mizintsev, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları sırasında Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ile birlikte en çok ekranlarda görünen ve askeri faaliyetler hakkında bilgiler aktaran isim olarak dikkat çekmişti.

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