Putin: Rusya, Ukrayna konusunda müzakereye hazır

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, Ukrayna çatışmasının tüm taraflarıyla, kabul edilebilir çözümleri müzakereye hazır, ama onlar bunu reddediyor" açıklamasını yaptı.

Putin: Rusya, Ukrayna konusunda müzakereye hazır

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Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı tüm taraflar birlikte müzakere etmeye hazır olduğunu, ancak Kiev'in bunu reddettiğini öne sürdü.

Putin: Rusya, Ukrayna konusunda müzakereye hazır - 1

Bununlar birlikte, Rusya'nın Ukrayna'nın Herson bölgesine düzenlediği saon saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti ve 58 kişi yaralandı. Ayrıca Herson'sa mayın temizleme çalışmaları esnasında üç Ukraynalı acil durum çalışanı hayatını kaybetti.

ZELENSKİ'DEN TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamayla Rus güçlerinin Herson'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Rus ordusunu Ukrayna'da sivilleri hedef almakla suçlayan Zelenski, "Herson, cumartesi sabah, Noel arifesinde, şehrin orta kesiminde. Bunlar askeri tesisler değil. Bu, kurallara göre bir savaş değil, bu bir terördür, korkutmak ve zevk için öldürmektir" ifadelerini kullandı.

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