Putin Rusya'da siyasal sistem değişikliği önerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin federal parlamentoda yıllık ulusa sesleniş konuşmasını yaptı. Görev süresi sona erdikten sonra ne yapacağı merak edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin siyasal sistem değişikliği önerdi.



Öneri, devlet başkanının yetkilerinin daraltılıp parlamentoya ve başbakana daha fazla yetki tanınmasını öngörüyor.



Putin, "Duma'nın sadece onayladığı değil, başbakanı atadığı, başbakanın önerisi üzerine bütün başbakan yardımcılarını ve bakanları da atadığı bir değişiklik öneriyorum" dedi.



Rusya'da anayasaya göre başbakanı devlet başkanı atıyor. Putin'in önerdiği anayasa değişikliği yapılırsa başbakan, parlamentonun alt kanadı duma tarafından seçilecek. Başbakanın önereceği yardımcıları ve bakanları da Duma onaylayacak.



Rusya Devlet Başkanı Putin, "Parlamentonun ve siyasi partilerin rolünü ve anlamını, başbakanın bağımsızlığını ve sorumluluğunu artıracak" şeklinde konuştu.



Bunun büyük bir değişiklik olduğunu söyleyen Putin anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulacağını da belirtti.



Putin, "Aynı kişinin üst üste iki dönemden fazla devlet başkanı görevini üstlenemeyeceğine dair anayasa maddesi tartışıldı. Bunun temel bir sorun olduğunu düşünmüyorum" dedi.



Putin bu sözleriyle görev süresini uzatacağına dair anayasa değişikliği tartışmasına da son noktayı koydu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görev süresi 2024'te doluyor. Anayasa değişikliği, Putin'in 2024'ten sonra siyasi kariyerine nasıl devam edeceğine dair de ipuçları sunuyor.



Rusya Devlet Başkanı Putin'in artırılmış yetkilerle başbakanlığa dönmesi seçeneklerden biri olarak görülüyor. Diğer bir olasılık ise, Güvenlik Konseyi'nin yetkilerini artırıp bunun başına geçmesi.



Putin'in ulusa sesleniş konuşmasının ardından Başbakan Dimitri Medvedev hükümetin istifasını sundu. Putin, Medvedev'i Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı'na getirdi.



Başbakan Medvedev, Putin'in başkanlık ettiği Konsey'de savunma ve güvenlik konularından sorumlu olacak. Putin'in Medvedev'in yerine yeni bir başbakan ataması bekleniyor.

