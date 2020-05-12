Putin: Rusya’da ücretli izin bitiyor, çalışanlar işe dönüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölge yetkilileriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantı öncesinde, Covid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkedeki yüksek hazırlık durumunun devam edeceğini belirten Putin, salgına yönelik tedbirlerin hemen sona erdirilemeyeceğini söyledi. Putin, tedbirlerin gevşetilmesi sürecinin insanların güvenliğini garanti edecek şekilde çok dikkatli ve adım adım olması gerektiğini vurguladı.



TEDBİRLERİN YUMUŞATAILMASI KONUSUNDA ZAMANA İHTİYAÇ VAR



Rusya'da 28 Mart’tan bu yana devam eden çalışanlara yönelik idari iznin 12 Mayıs’tan itibaren son bulacağını bildiren Putin, “Bugün, çalışanlara yönelik idari izin süresi için son gün.” dedi. Salgınla mücadelenin devam ettiğine dikkati çeken Putin, uzun süren tatil döneminin salgının yayılmasını durdurduğunu ifade etti. Putin, bu sayede sağlık sisteminin hazırlık seviyesini artırdıklarını kaydetti. Putin, tedbirlerin yumuşatılması konusunda zamana ihtiyaç olduğuna işaret ederek, buna karşılık bölge valilerinin tedbirlerin yumuşatılması ya da sertleşmesi konusunda salgının durumuna göre karar almaya devam edebileceğini söyledi.



HER ÇOCUĞA CORONA VİRÜS YARDIMI



Rusya Devlet Başkanı, corona virüs önlemleri kapsamında ülkede 3-15 yaşları arasındaki her çocuğa devlet tarafından tek seferlik 10 bin ruble (960 TL) ödeme yapılacağını, ifade etti. Nisan ayı boyunca ücretli resmi tatil ilan edilen Rusya’da, daha sonra bu süre 11 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.

