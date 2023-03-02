Putin, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki silahlı saldırıyı terör eylemi olarak niteledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çevrimiçi katıldığı bir etkinlikte, Rusya'nın Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen "sabotaj gruplarının" düzenlediği silahlı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bryansk bölgesindeki saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendiren Putin, şöyle konuştu:

"Rus askerleri, Donbas'ta 8 yıl boyunca insanlara işkence eden ve onları öldüren, Moskova'da Darya Dugina'yı öldüren Naziler ile teröristlerden vatandaşlarımızı koruyor. Bunlar, bugün yine bir terör eylemini gerçekleştirdi, suç işledi, sınırdaki bölgemize girerek sivillere ateş açtı. Onlar, otomobilin sivillere ait olduğunu, bu arabada sivillerin ve çocukların olduğunu gördü ancak ateş açtı."