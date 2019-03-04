ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı olarak çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan Rusya da resmen çekildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) Moskova tarafından askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, imzaladığı kararnemeyle Rusya'nın INF kapsamındaki yükümlülüklerinin uygulanmasını askıya aldı.



Putin'in imzaladığı kararnamede, "SSCB ve ABD arasındaki 8 Aralık 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın, ABD tarafından yapılan anlaşmaya ilişkin ihlaller giderilinceye ya da anlaşmanın geçerlik süresinin sonuna kadar askıya alınmasına karar verilmiştir" dendi.



Kararnamede söz konusu kararın, ABD'nin INF'deki yükümlülüklerini ihlal etmesiyle bağlantılı olarak doğan acil önlemler alma gerekliliği temelinde alındığının altı çizildi.



Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na anlaşmanın Moskova tarafından askıya alındığına dair anlaşmaya taraf ülkelere bildirim gönderme talimatı da verdi.

