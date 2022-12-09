Putin: Rusya'ya nükleer silahla saldırmaya karar veren düşmandan geriye hiçbir şey kalmaz

Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin basketbolcu Brittney Griner karşılığında Rus silah tüccarı Viktor Bout'u serbest bırakmasından bir gün sonra Kırgızistan'ın Bişkek kentinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Putin, ABD ile Rusya arasında daha fazla esir takasının yapabileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı ayrıca, iki ülkenin istihbarat servisleri arasındaki temasların devam edeceğini bildirdi.

Rusya, dünyada en çok nükleer silaha sahip ülke konumunda bulunuyor.

NÜKLEER SALDIRI AÇIKLAMASI



Diğer taraftan Putin, Rusya'nın ABD'den farklı olarak önleyici bir ilk nükleer saldırı başlatma yetkisi olmadığını, ancak Rusya'nın gelişmiş hipersonik silahlarının, Rusya'nın saldırıya uğraması durumunda güçlü bir şekilde yanıt vermesini sağlayacağını söyledi.



Putin, Rusya'nın nükleer silah kapasitesini düzenli olarak test ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:



"ABD'dekinin aksine, önleyici nükleer saldırı stratejimiz yok. Nükleer kapasitemizi düzenli olarak test ediyoruz, hiçbir şeyi saklamıyoruz. Rusya'ya nükleer silahla saldırmaya karar veren düşmandan geriye bir şey kalmaz. Merkel'in Minsk anlaşması ile ilgili açıklamaları beni hayal kırıklığına uğrattı. Biz, her şeyi doğru yaptık, Minsk anlaşmalarına kimse uymayacaktı. Merkel'in Ukrayna'ya zaman kazandırmak için Minsk anlaşmasını imzalayacağına dair açıklaması, Rusya'nın 'özel askeri harekatına' daha önce başlaması gerektiği anlamına geliyor."

TAVAN FİYAT UYARISI

Öte yandan Putin, AB'nin tavan fiyat kararını 'aptalca' ve kötü düşünülmüş' olarak nitelendirdi. Rusya Devlet Başkanı, petrol fiyatlarının hızla yükselebileceği ve tavan fiyat uygulayan ülkeleri vurabileceği konusunda uyardı.