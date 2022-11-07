Son dakika haberi! Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seferberlik kampanyasının bir parçası olarak çağrılan 50 bin Rus askerinin şu anda Ukrayna'daki muharebe birimleriyle hizmet verdiğini söyledi.



Putin, 80 bin askerin ise "özel askeri operasyon bölgesinde" olduğunu ve geri kalan yaklaşık 320 bin askerin de Rusya'daki eğitim kamplarında olduğunu açıkladı.

Putin, "Seferber edilen 50 bin Rus askeri muharebe birliklerinde görev yapıyor" dedi.

PUTİN SABIKALILARI DA CEPHEYE SÜRMEK İÇİN KARARNAME İMZALADI



Bununla birlikte, Rusya cepheye eski mahkumları da sürüyor. Putin'in imzaladığı kararnameyle cinayet, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan sabıkalı olan Ruslar askere alınabilecek. Bu adımla yüz binlerce kişinin Rus ordusuna alınmasının önünün açıldığı belirtiliyor.



Çocuklara karşı cinsel saldırı ve terörizm gibi suçlardan daha önce hüküm giyenler ise bu karardan muaf tutuldu.



Geçtiğimiz Eylül ayında Wagner isimli rus paralı asker grubunun hapishaneden görüntüleri sızmış ve mahkumlara cezalarının silinmesi karşılığında 6 ay orduya katılmaları teklif edilmişti.



Rusya'nın cephedeki asker eksiğini gözler önüne seren bu görüntülerden kısa süre sonra ülke genelinde seferberlik ilan edilmiş ve 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağı duyurulmuştu.