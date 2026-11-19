Putin, Şi Cinping ve Trump görüştü. "Bu zirve tarihe geçti"
19.11.2026 11:47
Son Güncelleme: 19.11.2026 15:54
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump, APEC Zirvesi'nde bir araya geldi. Trump, "Bence birçok açıdan gerçekten tarih yazıyoruz." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında Çin'in Shenzhen kentinde üçlü görüşmeye başladı.
Liderler, Qilin Shanzhuang Devlet Konukevi'nde tarihte ilk kez düzenlenen üçlü zirvede bir araya geldi.
Liderlerin stratejik istikrarın sağlanması üzerine görüş alışverişinde bulunması beklenirken, Moskova görüşmelerde Ukrayna başlığının da gündeme gelebileceğini dışlamamıştı.
"TARİH YAZIYORUZ"
Üçlü zirveyi düzenlediği için Çin'e teşekkür eden Donald Trump, toplantıda olmanın kendisi için onur olduğunu söyledi.
Rusya, ABD ve Çin'in dünyadaki gelişmeler karşısında özel sorumluluk taşıdığını belirten Trump, üç ülkenin diyaloğa ihtiyacı olduğunu ve daha iyi bir gelecek için görüşmeye açık olduğunu vurguladı.
"Tarih yazdıklarını" ifade eden Trump, şöyle devam etti:
"Bence birçok açıdan gerçekten tarih yazıyoruz. Üçümüzün de tartışacak çok şeyi var ve zaten birçoğunu tartıştık. Dünyanın en büyük üç ülkesinin başkanları olarak, sadece halkımızı değil, tüm gezegeni etkileyen konularda açık, saygılı ve verimli bir diyaloğu sürdürme konusunda özel bir sorumluluğumuz var."
Zirvenin verimli geçmesini ve somut sonuçlar doğurmasını umduğunu dile getiren Trump, geçmişteki dünya liderlerini görüş ayrılığı yaşadıkları ülkelerle diyaloğa girmekten kaçındıkları için eleştirdi ve "Fırsatları geri çevirerek hiçbir zaman barış inşa edilmedi" dedi.
Nükleer silahların azaltılmasının zor bir mesele olduğunu ancak ele alınması gerektiğini savunan Trump, üç ülkenin bu konuda "eşsiz bir konumda" yer aldığını belirterek Rusya, Çin ve ABD'ye nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarını birleştirme çağrısı yaptı.
Shenzhen'de Vladimir Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın çözümü üzerine uzun görüşmeler yaptığını aktaran Trump, "Bakalım bir şeyler başarabilecek miyiz" diye konuştu.
Ukrayna'daki çatışmanın üçlü görüşmede de ele alınacağını kaydeden Trump, tüm tarafların savaşı sona erdirmekle ilgilendiğini ve çözümün doğru yönde ilerlediğini söyledi.
Dünyada tartışılan tüm sorunları ele alacaklarını belirten Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin "kontrolden çıktığını" iddia etti.
Trump: "Bence birçok açıdan gerçekten tarih yazıyoruz. Üçümüzün de tartışacak çok şeyi var ve zaten birçoğunu tartıştık."
PUTİN, ENERJİ VE GIDA GÜVENLİĞİNİ GÜNDEME GETİRDİ
Üçlü görüşmeyi organize ettiği için Şi Cinping'e teşekkür eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , yapıcı işbirliği kurmaları halinde Rusya, Çin ve ABD'nin küresel istikrarın güçlenmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.
Tercüman aracılığıyla Şi Cinping ve Trump'a hitap eden Putin, üç devletin barış ve güvenliğin korunmasında ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.
Rusya, Çin ve ABD'nin Birleşmiş Milletler'in kuruluşunda yer aldığını hatırlatan Putin, bu ülkelerin uluslararası hukuku güçlendirme sorumluluğu taşıdığını vurguladı.
Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü çarşamba günü Şi Cinping ile yaptığı görüşmede ele aldığını aktaran Putin, perşembe günkü buluşmada ise ABD Başkanı'nın girişimiyle Ukrayna meselesine geniş yer ayırdıklarını belirtti.
Putin, üç ülkenin Ukrayna dahil bölgesel çatışmaların çözümünde ve uluslararası terörizmle mücadelede birçok ortak çıkarı olduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı, Trump ve Şi Cinping'i küresel ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra enerji güvenliği ile gıda güvenliği meselelerini görüşmeye davet etti.
Putin, üç ülkenin Ukrayna dahil bölgesel çatışmaların çözümünde ve uluslararası terörizmle mücadelede birçok ortak çıkarı olduğunu ifade etti.
Şİ CİNPİNG'DEN YAPAY ZEKA ALANINDA İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
Üç ülke liderinin tarihte ilk kez bir araya gelmesinin yenilikçi bir anlam taşıdığını belirten Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Shenzhen'deki üçlü zirvenin ana başlığının dünya barışını korumak olduğunu söyledi.
Günümüz dünyasının barışçıl olmadığını vurgulayan Şi, ABD, Çin ve Rusya'nın dünya barışını savunmak, küresel sorunları çözmek ve istikrarı birlikte sağlamak için işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.
Büyük güçler arasındaki olumlu etkileşimin seçeneklerden biri değil zorunluluk olduğunu savunan Şi, büyük güçler anlaştığında dünyada barışın hakim olduğunu, çatıştığında ise dünyanın kaosa sürüklendiğini dile getirdi.
Ortak basın havuzu raporuna göre Şi Cinping, tarihten ders çıkarmaları gerektiğini ve büyük ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu söylerken, Reuters'ın haberine göre üç ülkenin küresel sınamalarla başa çıkmak için birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.
Trump ile yaptığı ikili görüşmede de Çin ile ABD'nin işbirliğini genişletmesi ve görüş ayrılıklarını daraltması gerektiğini belirten Şi, şöyle konuştu:
"İşbirliği alanlarının listesi genişletilmeli, anlaşmazlıkların listesi ise daraltılmalı. Hemen çözülemeyecek anlaşmazlıklar için, çatışmaların tırmanmasını önlemek adına yapıcı bir düzenleme yapılması gerekiyor."
Çin-ABD ilişkilerindeki istikrarın her iki ülkenin halklarına fayda ve dünyaya belirlilik sağladığını söyleyen Şi, iki ülkenin ticarette işbirliğini güçlendirmesi, birbirlerinin çıkarlarını gözetmesi ve yapay zekanın insan kontrolünde kalması için ortak çalışmayı artırması gerektiğini vurguladı.
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD, Çin ve Rusya'nın dünya barışını savunmak, küresel sorunları çözmek ve istikrarı birlikte sağlamak için işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.
APEC ZİRVESİ'NİN YENİ SAHİBİ VİETNAM OLDU
33'üncü Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, 18-19 Kasım 2026 tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde düzenleniyor.
Pasifik kuşağındaki 21 üye ekonominin liderleri, "Asya-Pasifik Birliği'ni İnşa Etmek, Ortak Refahı Teşvik Etmek" temasıyla toplanıyor.
Zirve öncesinde 17-18 Kasım tarihlerinde düzenlenen APEC CEO Zirvesi'ne iş ve siyaset dünyasından 2 bini aşkın temsilci katıldı.
CEO Zirvesi'nin sonunda bölgesel entegrasyon ve teknolojik yenilik çağrısı yapan Shenzhen İnisiyatifi yayımlandı.
Zirvede 2027 yılında düzenlenecek 34'üncü APEC Zirvesi'nin ev sahipliği görevi resmen Vietnam'a devredildi.