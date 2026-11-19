Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump , Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında Çin'in Shenzhen kentinde üçlü görüşmeye başladı.

Liderler, Qilin Shanzhuang Devlet Konukevi'nde tarihte ilk kez düzenlenen üçlü zirvede bir araya geldi.

Liderlerin stratejik istikrarın sağlanması üzerine görüş alışverişinde bulunması beklenirken, Moskova görüşmelerde Ukrayna başlığının da gündeme gelebileceğini dışlamamıştı.

"TARİH YAZIYORUZ"

Üçlü zirveyi düzenlediği için Çin'e teşekkür eden Donald Trump, toplantıda olmanın kendisi için onur olduğunu söyledi.

Rusya, ABD ve Çin'in dünyadaki gelişmeler karşısında özel sorumluluk taşıdığını belirten Trump, üç ülkenin diyaloğa ihtiyacı olduğunu ve daha iyi bir gelecek için görüşmeye açık olduğunu vurguladı.

"Tarih yazdıklarını" ifade eden Trump, şöyle devam etti:

"Bence birçok açıdan gerçekten tarih yazıyoruz. Üçümüzün de tartışacak çok şeyi var ve zaten birçoğunu tartıştık. Dünyanın en büyük üç ülkesinin başkanları olarak, sadece halkımızı değil, tüm gezegeni etkileyen konularda açık, saygılı ve verimli bir diyaloğu sürdürme konusunda özel bir sorumluluğumuz var."

Zirvenin verimli geçmesini ve somut sonuçlar doğurmasını umduğunu dile getiren Trump, geçmişteki dünya liderlerini görüş ayrılığı yaşadıkları ülkelerle diyaloğa girmekten kaçındıkları için eleştirdi ve "Fırsatları geri çevirerek hiçbir zaman barış inşa edilmedi" dedi.

Nükleer silahların azaltılmasının zor bir mesele olduğunu ancak ele alınması gerektiğini savunan Trump, üç ülkenin bu konuda "eşsiz bir konumda" yer aldığını belirterek Rusya, Çin ve ABD'ye nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarını birleştirme çağrısı yaptı.

Shenzhen'de Vladimir Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın çözümü üzerine uzun görüşmeler yaptığını aktaran Trump, "Bakalım bir şeyler başarabilecek miyiz" diye konuştu.

Ukrayna'daki çatışmanın üçlü görüşmede de ele alınacağını kaydeden Trump, tüm tarafların savaşı sona erdirmekle ilgilendiğini ve çözümün doğru yönde ilerlediğini söyledi.

Dünyada tartışılan tüm sorunları ele alacaklarını belirten Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin "kontrolden çıktığını" iddia etti.