Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün Pekin'de bir araya geldi.



Putin, Şi tarafından Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nun dışında görkemli bir karşılama töreniyle karşılandı.



İki lider bir araya gelirken her iki ülkenin de milli marşları ve savaş ezgileri çalındı ve Putin'in iki ülkenin “sınırı olmadığını” ilan ettiği ilişkilerini derinleştirmesi beklenen iki günlük ziyareti başladı.



Çin devlet medyasının bildirdiğine göre, Çin Devlet Başkanı Şi ve Rus mevkidaşı Putin, yeni bir dönem için Çin-Rusya kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.



Rus ve Çinli yetkililer Pekin'de stratejik ortaklığı geliştirmek için 10 anlaşma imzalayacak.



Bu görüşme, Putin'in mart ayında yeniden seçilmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk yurt dışı gezisi ve Batı'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle benzeri görülmemiş yaptırımlarla vurduğu Rusya için ekonomik bir can simidi olan Çin'e altı ay içinde yaptığı ikinci gezi.

PUTİN: ÖNCELİKLERİMİZ TİCARET VE YATIRIM

Anlaşmaların imzalanmasının ardından açıklama yapan Putin, görüşmelerin, ilişkilerin önemini gösterdiğini söyledi.

"Çin ile ortaklığın ilişkilerin nasıl yürümesi gerektiğine dair bir örnek olduğunu" belirten Putin, "İlk yurtdışı seyahatimin Çin'e olması mantıklı. Tüm meseleleri ele aldık" dedi.

Şi ile sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Rus lider, önceliklerinin ticaret ve yatırım olduğuna dikkat çekerek, "Rusya, Çin'e gıda ihracatını artırdı. Piyasamızda Çinli araba üreticilerini memnuniyetle karşılıyoruz" diye ekledi. Yuan ve Ruble'nin, Rusya'nın Çin ile ticaretindeki payının yüzde 90'ı aştığını ifade etti.

Ayrıca enerji konsunu da ele aldıklarını belirten Putin, "Enerji, önceliklerimizden biri. Enerji işbirliğini derinleştirmek için somut planlarımız var" ifadelerini kullandı.

Putin, nükleer işbirliğini derinleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmasının devamında, Rusya ve Çin'in lojistik koridorlar geliştirdiğini söyleyen Putin, "Birçok global ve bölgesel soruna yaklaşımımız benzer. Ülkelerimiz küresel kurumların siyasallıktan arındırılması için çağrı yapıyor. İkimiz de bağımsız bir dış politika izliyoruz. Çok kutuplu bir dünya için çalışıyoruz. Asya-Pasifik bölgesinde kapalı askeri-politik ittifaklara yer olmayan güvenilir ve uygun bir güvenlik mimarisi inşa etmek için çalışmak gerekir. Bunların çok zararlı olduğuna ve bu tür ittifakların kurulmasının ters etki yarattığına inanıyoruz” diye konuştu.

Putin, Şi ile "Ukrayna krizi" hakkında konuştuğunu da ifade ederek, Ukrayna barış girişimleri için Çin'e minnettar olduğunu söyledi.

Şi: DOĞRU YOL SİYASİ ÇÖZÜM

Çin Devlet Başkanı Şi de, her iki tarafın ortak çabalarıyla Çin Rusya ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliğinin sürekli olarak güçlendirildiğini belirtti.



Şi, "Ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, kültür ve yerel alanlar gibi alanlarda işbirliği ilerlemeye devam etmiş, küresel stratejik istikrara ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesine olumlu katkılarda bulunmuştur” açıklamasını yaptı.

Şi ayrıca Ukrayna'daki savaşa ilişkin, “Her iki taraf da Ukrayna krizine siyasi bir çözüm bulunmasının doğru yol olduğu konusunda hemfikir” dedi.

"UKRAYNA'DA UZUN SÜRELİ ÇATIŞMAYA KARŞIYIZ"



Interfax haber ajansının aktardığına göre Rusya ve Çin, ödeme kanallarının kesı̇ntı̇sı̇z çalışmasını sağlamak ı̇çı̇n malı̇ altyapıyı gelı̇ştı̇recek.

TASS ajansı ise iki liderin bı̇r sonrakı̇ görüşmelerı̇nin Moskova'da gerçekleşeceğini bildirdi.



Ayrıca Rusya ve Çı̇n’in Ukrayna'da uzun sürelı̇ bı̇r çatışmaya ve bunun kontrol edı̇lemez bı̇r aşamaya geçmesı̇ne karşı olduğu ifade edildi.



Öte yandan RIA da Rusya ve Çı̇n’in enerjı̇ sektöründe stratejı̇k ortaklığı güçlendı̇rme konusunda anlaştığını duyurdu.



Rus haber ajanslarının ortak açıklamasına göre iki ülke, yabancı devletlerı̇n varlık ve mülklerı̇ne el koyma gı̇rı̇şı̇mlerı̇nı̇ kınadı.



RUSYA TAYVAN'IN BAĞIMSIZLIĞINA KARŞI

Görüşmede, Rusya’nın "tek Çin"e bağlılığını yenı̇den teyı̇t ettiği, Tayvan'ın bağımsızlığına her türlü şekı̇lde karşı çıktığı bildirildi.

Açıklamanın devamında, “Rusya, Çı̇n tarafının kendı̇ egemenlı̇ğı̇nı̇ korumaya ve ülkeyı̇ bı̇rleştı̇rmeye yönelı̇k eylemlerı̇nı̇ sıkı bı̇r şekı̇lde desteklemektedı̇r. Çin tarafı, Rus tarafının güvenlı̇k ve ı̇stı̇krarı sağlamaya yönelı̇k çabalarını desteklemektedı̇r. Çin, Rusya'nın egemenlı̇ğı̇nı̇ ve toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelı̇k çabalarını desteklemekte ve Rusya'nın ı̇ç ı̇şlerı̇ne dışarıdan müdahale edı̇lmesı̇ne karşı çıkmaktadır" denildi.



"NÜKLEER SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ"

Moskova ve Pekı̇n'in, askerı̇ alanda güven ve ı̇şbı̇rlı̇ğı̇nı̇ daha da derı̇nleştı̇receği belirtilirken, nükleer güçler arasındakı̇ler de dahı̇l olmak üzere ı̇lı̇şkı̇lerı̇n kötüleşmesı̇ sonucu artan stratejı̇k rı̇sklerden duyulan endı̇şe dile getirildi.

Putin ve Şi, "Nükleer savaşın kazananı olmaz. ABD’nin stratejı̇k dengeyı̇ bozma gı̇rı̇şı̇mlerı̇ne ı̇lı̇şkı̇n cı̇ddı̇ endı̇şelerı̇mı̇zı̇ bı̇r kez daha teyı̇t edı̇yoruz" dedi.

Rusya ve Çin, bazı ülkelerı̇n uzayı askerı̇ çatışma ı̇çı̇n kullanma gı̇rı̇şı̇mlerı̇ne karşı çıktığını da söyledi.



Görüşmeye dair açıklamada, "ABD’nin küresel füze savunma sı̇stemı̇, ‘baş kesı̇cı̇’ saldırılar gerçekleştı̇rebı̇lecek nükleer olmayan yüksek hassası̇yetlı̇ sı̇lah planları ve Avustralya'nın ABD’nin, genı̇şletı̇lmı̇ş nükleer caydırıcılık planlarına katılmasından duyulan endişeleri teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



Moskova ve Pekin'in, ortak askerı̇ tatbı̇katların kapsamını genı̇şleteceği de ayrıca belirtildi.