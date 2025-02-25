Putin sinyali vermişti: Rusya, sahip olduğu doğal kaynakları açıkladı

Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin nadir toprak element rezervine ilişkin bilgilere yer verildi.



Nadir toprak elementlerinin karmaşık bir yapıya sahip olduğu ve yalnızca cevherle birlikte çıkarılabildiğine işaret edilen açıklamada, ülkenin bu alandaki mevcut rezervlerinin Rus ekonomisinin gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde olduğu belirtildi.



Açıklamada, ülkenin 29 farklı ve toplam 658 milyon ton nadir toprak element rezervine sahip olduğu ifade edildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır olduklarını söylemişti.

PUTİN DÜN AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna, ABD arasında doğal kaynaklar anlaşması imzalamaya hazırlanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın rezervler açısından Ukrayna'dan çok daha fazlasına sahip olduğunu söyledi.

Rus lider, tarihi bir açıklama yaparak, "Amerikalılar da dahil olmak üzere herhangi bir yabancı ortakla memnuniyetle çalışırız" dedi.