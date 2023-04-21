Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü
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Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Muhammed bin Selman'ın telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ele alındı.

İki ülke arasındaki ekonomi, ticaret ve enerji alanındaki işbirliğinin genişletilmesinin önemi vurgulanan görüşmede, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ çerçevesindeki koordinasyondan memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Görüşmede, ve Suudi Arabistan'ın krizlerin çözümüne yönelik girişimleri doğrultusunda Orta Doğu'daki durum konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Putin, görüşmede, Suudi Arabistan yönetimi ve halkının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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