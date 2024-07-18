Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile enerji piyasasını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile enerji piyasasındaki durumu görüştü.

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile enerji piyasasını görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Selman gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya ile arasında karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarının gözetilmesi ilkelerine dayalı olarak dostane ilişkilerde ulaşılan seviyeyi takdir etti.

Siyasi, ticari, ekonomik ve enerji alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğiyle ilgili bir dizi güncel konulara değinilen görüşmede, enerji piyasasında istikrarın sağlanması amacıyla OPEC+ çerçevesinde yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmede, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

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