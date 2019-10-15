Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ziyaretinde Kral Selman Bin Abdülaziz El-Suud ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştü.



Rusya Devlet Başkanı Putin iki ülkenin önemli uluslararası ve bölgesel sorunlarda da iş birliği yaptığına dikkat çekti.



Putin, "Terör sorununun yanı sıra, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki krizlerin siyasi ve diplomatik açıdan uzun vadeli bir şekilde çözülmesi için birlikte duruyoruz" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ayrıca küresel enerji piyasalarına yönelik iş birliğinin de önemli olduğunu ifade etti.



Putin’in ziyareti kapsamında iki ülke arasında havacılık, kültür, sağlık ve tarım gibi alanlarda 20 anlaşma imzalandı.

