Putin: Tahıl koridorundan çekilebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ile Ukrayna arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın kullanımına ilişkin anlaşmayı fesheden yasayı imzaladı.



Düzenlenen törende konuşan Putin, "Rusya, tahıl anlaşmasından geri çekilmeyi düşünüyor." diye konuştu.

Ukrayna'nın tahıl koridorunu İHA saldırıları için kullandığını belirten Putin, "Fakir ülkelere Ukrayna’dan gelen tahıl kadar tahılı bedava vereceğiz, bu meseleyi Afrikalı liderlere konuşacağız." dedi.