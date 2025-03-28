Putin talimatı verdi, Rusya'nın hipersonik nükleer denizaltısı suya indirildi

Yasen-M füze denizaltılarının son teknoloji navigasyon ve iletişim sistemlerinin yanı sıra gelişmiş sonar cihazlarına sahip olduğunu belirten Putin, "Bunlar ayrıca yüksek hassasiyetli silahlar ve robotik sistemler taşıyor. Perm, Zircon hipersonik seyir füzeleri taşıyan ilk çok amaçlı denizaltı oldu" ifadesini kullandı.

"GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Donanmayı güçlendirmeye devam edeceklerini söyleyen Putin, modern silahlar, ileri teknoloji ve iletişim sistemleriyle donatılan savaş gemileri ve denizaltıların yapımının hızının ve ölçeğinin istikrarlı bir şekilde artırttığını vurguladı.



Putin, şunları söyledi: "Bu denizaltılar ve savaş gemileri filolarımızın gücünü artıracak, Rusya'nın deniz sınırlarının güvenliğini güçlendirecek ve Kuzey Denizi Rotasını koruyacaktır. Bunlar, artan küresel rekabetin ortasında muazzam ekonomik, lojistik ve ulaşım açısından önem kazanan Arktik bölgesi de dahil olmak üzere dünyada Rusya'nın ulusal çıkarlarını desteklemeye yardımcı olacaktır. Rusya'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmak ve önde gelen bir deniz gücü olarak statüsünü geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz."