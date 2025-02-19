Putin-Trump görüşmesi için ABD ve Rusya tarih verdi

Moskova yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın şubat ayı sonundan önce görüşebileceğini açıkladı.



Trump da bugün yaptığı açıklamada, bu ay içinde Putin’le görüşebileceğini söyledi.



Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin-Trump görüşmesinin hazırlanmasının zaman alacağı belirtildi.



Rusya’nın TASS haber ajansına göre açıklamada, “Önce Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden canlandırılması, sonra restorasyon gerekecek” denildi.



Kremlin, Rusya ve ABD’nin dün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki toplantıda, ağırlıklı olarak kendi ilişkilerini görüştüğünü de belirtti.



Riyad'daki görüşmelerin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken, Putin'in ABD'nin atayacağı kişiye bağlı olarak Rusya'nın Ukrayna müzakerecisini atayacağı ifade edildi.

