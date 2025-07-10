Putin-Trump hattında rüzgar tersine dönüyor: “Selefine benzemeye başladı”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna savaşı dolayısıyla yönelttiği eleştirilerin ardından Rusya devlet basınında da Trump’a ilişkin yaklaşımın değişmeye başladığı görüldü.



Moscow Times haber sitesinin aktardığına göre, Trump’ın Putin’i savaş konusunda “bir sürü saçmalıktan” bahsetmekle suçlamasının ardından Rusya devlet basını, Trump’a karşı bir eleştiri bombardımanına girişti.



Trump, Putin ile 4 Temmuz’da bir telefon görüşmesi yapmış, bu görüşmenin ardından Ukrayna’da olası bir ateşkes ve barış konusunda ilerleme sağlanamadığı ortaya çıkmıştı.

Habere göre, daha önce Cumhuriyetçi Partili Başkan Trump’ı Demokrat Partili selefi Joe Biden’ın “pragmatik alternatifi” olarak ele alan devlet basını, şimdi ise Trump’ın muhakeme gücünü, zekasını ve siyasi güvenirliğini sorgulamaya başladı.



“PUTİN’LE TEK KONUŞABİLENİN KENDİSİ OLDUĞUNA İNANIYOR”



Kremlin’e yakın televizyon sunucularından Vladimir Solovyov, salı günü yaptığı açıklamada, “Trump, kaba konuşmaya başladı. Görünüşe göre bir ‘Biden’laşma’ sürecinden geçiyor. Putin ile konuşabilen tek kişi olduğu inancı, onu Biden’ın başka bir versiyonu haline getirdi” değerlendirmesinde bulundu. Solovyov, Rusya’nın Trump’ın tercihlerine uyum sağlamak gibi bir zorunluluğunun olmadığını da sözlerine ekledi.



Televizyon sunucusu Olga Skabeyeva da bundan bir gün sonra Ukrayna’nın Rusya’nın kimyasal silah kullandığı iddiasıyla yaptığı soruşturma talebinin ABD tarafından Rus “rejimini ezmek için” kullanılabileceğini savundu. Skabeyeva, ABD istihbaratının “Rusya’nın suçlu olduğuna dair kanıt uydurabileceğine” de işaret etti.



“POT KIRMA KONUSUNDA BIDEN’I GEÇEBİLİR”



Devlet medya devi Vesti’de çıkan bir değerlendirmede ise Trump’ın Putin konusundaki hoşnutsuzluğunun Ukrayna’daki savaşın “kendi planlarına göre gelişmediği” yönündeki kaygısını yansıttığı ifade edildi.



Devlet kanalı Rossia 1’de ise bir yorumcu şu görüşleri paylaştı: “Ukrayna’nın çöküşünün ardından Trump’ın ‘kişisel Afganistan’ı’ sona yaklaşıyor. Beyaz Saray lideri, güçlü bir şekilde küçümsediği selefine gittikçe daha fazla benziyor.”



Moscow Times’ın aktardığına göre, benzer bir söylem değişimine Rus savaş yanlısı Telegram kanalları ve sosyal medya sayfalarında da rastlanıyor.



Savaş haberlerini aktaran Alexander Kotz, Trump’ın resmi dili İngilizce olan Liberya’nın liderinin İngilizcesini övdüğünü hatırlatarak, “Trump, görev süresinin sonuna geldiğinde kamuoyu önünde pot kırma konusunda Biden’ı geçebilir” dedi.



“AHMAK, BOŞBOĞAZ…”



Devlet kaynaklı olduğu iddia edilen bot faaliyetlerini takip eden Botnadzor isimli grubun verilerine göre, Trump’ın son açıklamasının ardından ülkenin en büyük sosyal medya platformu VKontakte’ta Trump’a “saldıran” 2 bini aşkın yorum tespit edildi.

Pek çok mesajda, Trump’tan “ahmak”, “boşboğaz” ve “bipolar” sözleriyle bahsediliyordu. Bazı kullanıcılar ise Trump’ın Ukrayna’ya silah sevkiyatının artırılması konusunda “blöf yaptığını” ve gerçekten eyleme geçmeyeceğini savunuyordu.



Trump, Putin ile 4 Temmuz’da yaptığı görüşmenin ardından ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat sevkiyatının devam edeceği sözünü vermişti. Daha önce basına yansıyan ve ABD'li yetkililer tarafından da doğrulanan haberlerde ise ABD'nin Ukrayna'ya bazı mühimmat sevkiyatlarını askıya aldığı aktarılmıştı.

