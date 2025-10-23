Putin Trump'a sert çıktı: “Yanıtımız şok edici olur"

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesine yönelik yeni yaptırımlar ve Tomahawk füzesi tartışmaları hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Putin, Rusya topraklarına yönelik olası derin saldırılara “çok ciddi, hatta şok edici" bir yanıt vereceklerini söyledi. Reuters’a göre Putin, “Moskova’nın cevabı çok ciddi ve ezici olacak” ifadelerini kullandı.



Putin ayrıca, Batı ile ilişkiler, yeni yaptırımlar ve enerji politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ENERJİ SEKTÖRÜ SAĞLAM DURUMDA"

ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının ülke ekonomisine “ciddi bir darbe vurmayacağını” belirten Putin, “Rus enerji sektörü sağlam durumda, bazı kayıplar olsa da genel olarak güven verici bir konumda” dedi.



Putin ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile küresel enerji dengesi ve petrol arzı konularında görüştüğünü belirterek, “Önümüzdeki on yıllarda hidrokarbonlardan tamamen vazgeçmek mümkün değil” dedi.

"YANITIMIZ SON DERECE CİDDİ OLUR"



Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle Rusya topraklarının iç kesimlerine yönelik saldırı gerçekleştirmesi halinde gerginliğin tırmanacağına işaret eden Putin, "Rusya buna ciddi ve bunaltıcı bir şekilde yanıt verecektir." ifadesini kullandı.

Tomahawk füzelerinin Ukrayna’ya verilmesi yönündeki tartışmaların “tehlikeli bir tırmanış girişimi” olduğunu vurgulayan Putin, “Eğer bu füzeler Rusya topraklarına atılırsa, yanıtımız son derece ciddi, hatta şok edici olur” uyarısında bulundu ve enerji piyasalarının istikrarını bozmanın “hiçbir ülkenin çıkarına olmadığını” ifade etti.



"ZİRVEYİ MUHTEMELEN ERTELEDİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Budapeşte'de gerçekleştirilmesi planlanan zirveyi iptal ettiğine dair açıklamasını değerlendiren Putin, "Hem görüşmenin kendisi, hem de görüşme yeri ABD tarafından teklif edilmişti" dedi.



Putin, Trump'ın söz konusu zirveyi "muhtemelen" ertelediği yorumunda bulunarak, "Temaslarda bulunmak, savaşı devam ettirmekten daima daha iyidir. Bu nedenle her zaman diyaloğun devam etmesini destekledik ve şimdi de destekliyoruz" diye konuştu.



Zirveye yoğun bir şekilde hazırlık yapılması gerektiğini belirten Putin, söz konusu çalışmaların öncelikle iki ülke dışişleri bakanları nezdinde başlatılmasının önemini vurguladı.



"BİRÇOK ALANDA ORTAK ÇALIŞMA ZEMİNİ VAR"

Öte yandan Rus lider, Rusya ile ABD arasında “baskı yerine diyalog temelli bir iş birliği kurulması halinde” birçok alanda ortak çalışma zemini bulunduğunu hatırlattı.



Putin’in açıklamaları, Batı’nın yeni yaptırımları ve Ukrayna’ya olası silah sevkiyatlarını değerlendirdiği bir dönemde geldi.

Kremlin, son haftalarda Rusya içlerine yapılan insansız hava aracı saldırılarının artmasından dolayı askeri misilleme uyarılarını sıklaştırmış durumda.

BEYAZ SARAY: TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ TAMAMEN MASADAN KALKMADI



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası bir görüşmenin "tamamen gündemden kalkmadığını" söyledi.



Trump'ın bu savaşı sona erdirebilmek için Putin ile görüşmeyi istediğini ancak bu görüşmenin somut bir sonuç vermesi gerektiğini kaydeden Leavitt, olası bir Trump-Putin görüşmesinin "tamamen masadan kalkmadığını" belirtti.



ABD'li sözcü, "Başkan ve tüm yönetim bir gün bu görüşmenin tekrar gerçekleşmesini umuyor, ancak bu görüşmeden somut ve olumlu bir sonuç çıkmasını sağlamak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Leavitt, Trump'ın sadece söz değil iki taraftan da ama özellikle Moskova'dan "eylem" görmek istediğini vurgulayarak, bu süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.



ABD Başkanı Trump, Budapeşte'de yapılması planlanan ancak iptal edilen Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesine ilişkin dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." demişti.



TRUMP: 6 AY SONRA GÖRECEĞİZ

Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus ekonomisinin yaptırımlardan etkilenmediğine dair açıklamasıyla ilgili gelen soruya, "Böyle düşündüğüne sevindim. Altı ay sonra göreceğiz" dedi.