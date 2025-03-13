Putin, Trump'a teşekkür etti: Ateşkesin kalıcı bir barışa yol açması gerek

Putin, Kursk bölgesinde kontrolün tamamen Rusya'nın eline geçtiğini belirterek, mevcut durumda 30 günlük bir ateşkesin Ukrayna'nın yararına olacağını ifade etti.

Ateşkesin yerinde bir karar olduğunu ve destekleyeceklerini ancak tartışılması gereken bazı konuların bulunduğunu ifade eden Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi.



WITKOFF PUTİN İLE GÖRÜŞECEK



ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump’ın özel temsilcisi Steven Witkoff’un gece saatlerinde Putin ile görüşeceği bildirildi.



Putin, Ukrayna'nın neden 30 günlük bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu sorgulayarak, bu sürecin Ukrayna’ya asker, silah veya teçhizat konuşlandırılması için kullanılıp kullanılmayacağının netleşmesi gerektiğini ifade etti.



Rus yetkililer, Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasından yana olduklarını ancak ateşkesin kontrolü ve denetimi konusunda henüz net bir mutabakata varılmadığını belirtti.