Putin Trump’a kendisini hediye etti: ABD Başkanı çok etkilenmiş

Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a, yaptırdığı bir portreyi hediye ettiği bildirildi.



Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta, Putin'in tabloyu bu ayın başlarında Moskova'da Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'a verdiğini söyledi.



Hediyeden ilk kez Witkoff, geçen hafta eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'a verdiği bir röportajda bahsetmişti. Witkoff Carlson'a Trump'ın “güzel” olarak tanımladığı portreden “açıkça etkilendiğini” ifade etti.



Witkoff, Putin ile Rus yetkililerle Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin ardından bir araya geldi.



Ateşkes görüşmeleri dün Suudi Arabistan'da devam etti ve ABD'li yetkililer Ukraynalı müzakerecilerle görüştükten bir gün sonra Rus mevkidaşlarıyla bir araya geldi.



Witkoff, Carlson'a verdiği mülakat sırasında Putin'in hediyesini “zarif” olarak nitelendirdi ve Putin'in geçen yıl ABD başkanlığı için aday olan Trump'ın Pensilvanya'daki bir mitingde vurulduğunu duyduğunda kendisine Trump için dua ettiğini söylediğini hatırlattı. Putin'in yorumlarını aktaran Witkoff, “Arkadaşı için dua ediyordu” dedi.



Putin 2018'de dönemin Başkanı Trump'a, Trump'ın oğluna vermeden önce Gizli Servis'in dinleme cihazı olup olmadığını kontrol ettiği bir futbol topu hediye etmişti. Bu, Sovyet döneminde bir ABD'li diplomata verilen ve dinlendiği ortaya çıkan bir hediyeyi hatırlatan bir önlemdi.