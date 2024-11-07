Putin, Trump'ı tebrik etti

Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Valday Tartışma Kulübü'nün toplantısında konuştu.



Trump'ın kendisine yönelik suikast girişimi esnasında sergilediği davranıştan etkilendiğini belirten Putin, "Bundan etkilendim. Cesur bir adam olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı. Trump'ı seçimi kazandığı için tebrik eden Putin, "iki lider olarak birlikte çalışmaya hazırım" dedi. Ayrıca Rusya'dan çekilen yabancı firmaların geri dönüşüne dair ihtimallerin göründüğünü söyledi.



