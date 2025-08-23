Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki Alaska zirvesinin yankıları sürüyor.



Bir nükleer araştırma tesisini ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya lideri Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel etkisine vurgu yaptı.



ABD-Rusya ilişkilerinde normalleşme yoluna girildiğini vurgulayan Putin "Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda nihayet ışık göründü" diye konuştu.



"SONRAKİ ADIMLAR ABD'YE BAĞLI"



Alaska'da ABD Başkanı Trump ile anlamlı ve içten bir görüşme yaptıklarını söyleyen Putin "temaslar sürecek" dedi.



Rusya lideri, "ABD ile ilişkilerin tamamen normalleşmesinde ilk adımı attığımızı umuyorum. Sonraki adımlar ABD'ye bağlı." diye konuştu.



TRUMP: İKİ HAFTA İÇİNDE ÖNEMLİ KARAR VECEĞİM

ABD Başkanı Trump ise Oval Öfis'te yaptığı açıklamada Rusya'ya yeni yaptırım sinyali vermişti.

Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecinde somut adım atması için Vladimir Putin'e "birkaç hafta" süre verdiğini kaydederek, "Sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak" dedi.