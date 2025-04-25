Putin, Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff ile görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Trump’ın temsilcisi Steve Witkoff’u Kremlin’de ağırlıyor” diyerek ziyareti teyit etti. Bu, Witkoff ve Putin arasında son iki hafta içinde Rusya'da gerçekleştirilen ikinci görüşme oldu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Witkoff’un Putin tarafından başkent Moskova'da kabul edildiği görüşmeye Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev de katıldı. Görüşmenin içeriğine dair henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.



PUTİN VE WITKOFF’TAN 2 HAFTA SONRA 2’NCİ GÖRÜŞME



Rusya devlet haber ajanslarından TASS’ın aktardığına göre, Witkoff, Putin ile görüşmesine başlarken “Nasılsınız Sayın Başkan?” diye sordu. Putin de tokalaşmak üzere elini uzattığı Witkoff’a İngilizce yanıt vererek, “İyiyim, gayet iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız?” dedi. Witkoff ise “Sizi görmek harika” diye konuştu. İki isim, el sıkıştıktan sonra Kremlin’deki müzakere masasına geçti.



Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 11 Nisan'da Rusya'nın St. Petersburg kentinde görüşmüştü. Yaklaşık 4,5 saat süren görüşmede, Ukrayna meselesinin çözüm yönleri ele alınmıştı.