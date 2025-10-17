Putin, Trump'la yapacağı zirveyi Orban ile telefonda görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Orban, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Putin, Trump ile dün yaptığı telefon görüşmesi hakkında Orban'a bilgi verdi.



Putin, "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Rus-Amerikan zirvesinin düzenlenmesini göz önünde bulundurarak, Amerikan temsilcileriyle yapılacak temaslarda, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik yolların bulunması bağlamında atılacak adımlara ilişkin bir algoritmanın ele alınması beklendiğini" aktardı.



Orban da Budapeşte'de Rus-Amerikan zirvesinin düzenlenmesi için gerekli koşulları sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.



PUTİN-TRUMP TELEFON GÖRÜŞMESİ



Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump, dün 8. kez telefon görüşmesi yapmıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede, Orta Doğu'daki durum ve Ukrayna kriziyle ilgili konular ele alınmıştı.



İki lider, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelme ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabık kalmıştı.