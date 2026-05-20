Putin, Trump'tan 1 hafta sonra Çin'de
20.05.2026 06:37
Son Güncelleme: 20.05.2026 06:59
ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler sonra bu defa Rusya lideri Vladimir Putin Çin'de. Tiananmen meydanında resmi törenle karşılanan Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.
Pekin'de baş döndüren diplomasi trafiği devam ediyor. İktidarı döneminde 25'inci defa resmi ziyaret için Çin'e giden Rusya lideri Putin'i havalimanında Dışişleri Bakanı Wang Yi karşıladı.
Putin daha sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birlikte Tiananmen meydanındaki resmi karşılama törenine katıldı. Törenin ardından Şi Cinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Vladimir Putin, ardından Rusya'ya dönecek.
Putin ve Şi görüşmede, iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendirmenin yollarını ele alacak. Liderler, uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde de bulunacaklar.
“İLİŞKİLER EŞİ GÖRÜLMEMİŞ SEVİYEDE”
Heyetler arası görüşmede konuşan Rusya lideri Putin, “Çin-Rusya ilişkilerinin eşi görülmemiş bir seviyede” olduğunu ifade etti. Şi'yi Rusya'ya davet eden Putin “ Ortadoğu krizi sırasında Rusya güvenilir bir enerji tedarikçisidir.” dedi. Rusya Devlet Başkanı ayrıca “Ortadoğu'da çatışma sona ermeli. asıl önemli olan konu müzakere.” ifadelerini kullandı.
“Rusya ile Çin birbirinin kalkınma ve yeniden canlanmasına destek vermeli” diyen Çin Devlet Başkanı Şi ise “İki ülkenin daha adil ve akıllı bir küresel yönetişim sisteminin kurulmasını desteklediğini” vurguladı.
"KİMSEYE KARŞI İTİTFAK YOK"
Ziyaret öncesi Çin halkına hitaben video mesaj paylaşan Rusya lideri, "Yakın stratejik ilişkimiz, küresel düzeyde büyük ve istikrar sağlayıcı bir rol oynamaktadır. Kimseye karşı ittifak kurmadan, barış ve evrensel refah arayışındayız" dedi. Pekin’i bir kez daha ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Putin, düzenli karşılıklı ziyaretlerin ve üst düzey Rus-Çin görüşmelerinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sınırsız potansiyellerini ortaya çıkarmak için ortak çabaların önemli bir parçası olduğunu vurguladı.
25 yıl önce Rusya ve Çin’in İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzaladığını hatırlatan Putin, "Bugün, Rus-Çin ilişkileri gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı." değerlendirmesini yaptı. Bu, Putin'in iktidarı döneminde Çin'e yaptığı 25İnci ziyaret. Rus lider, en son Eylül 2025'te Pekin'i ziyaret etmiş, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80'inci yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı.
ÇİN - RUSYA İŞBİRLİĞİ
Ekonomik işbirliği konuları ile stratejik ilişkilerin odakta olacağı ziyarette iki ülke arasında yaklaşık 40 işbirliği belgesinin imzalanması bekleniyor. Son yıllarda Çin ile ABD arasında artan rekabet ve jeopolitik gerilimler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ABD ve müttefikleri karşısında benzer meydan okumalarla karşı karşıya bulunan Rusya ile Çin'i yakınlaştırdı. Pekin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı'nın yaptırımlarının hedefindeki Moskova ile başta enerji olmak üzere ekonomik ilişkilerini geliştirdi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023 ve 2024 yıllarında 240 milyar doları aşarken Rusya'nın ihraç ettiği ham petrol ve doğal gazın yaklaşık yarısı Çin tarafından satın alındı. İran'daki savaşın Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışında sebep olduğu kesinti de Çin'in petrol ve doğal gaz tedariki açısından Rusya'yı daha da önemli hale getirdi.