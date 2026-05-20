Putin, Trump'tan 1 hafta sonra Çin'de

Pekin'de baş döndüren diplomasi trafiği devam ediyor. İktidarı döneminde 25'inci defa resmi ziyaret için Çin 'e giden Rusya lideri Putin'i havalimanında Dışişleri Bakanı Wang Yi karşıladı.

Putin daha sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birlikte Tiananmen meydanındaki resmi karşılama törenine katıldı. Törenin ardından Şi Cinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Vladimir Putin , ardından Rusya'ya dönecek.

Putin ve Şi görüşmede, iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendirmenin yollarını ele alacak. Liderler, uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde de bulunacaklar.

“İLİŞKİLER EŞİ GÖRÜLMEMİŞ SEVİYEDE”

Heyetler arası görüşmede konuşan Rusya lideri Putin, “Çin-Rusya ilişkilerinin eşi görülmemiş bir seviyede” olduğunu ifade etti. Şi'yi Rusya'ya davet eden Putin “ Ortadoğu krizi sırasında Rusya güvenilir bir enerji tedarikçisidir.” dedi. Rusya Devlet Başkanı ayrıca “Ortadoğu'da çatışma sona ermeli. asıl önemli olan konu müzakere.” ifadelerini kullandı.

“Rusya ile Çin birbirinin kalkınma ve yeniden canlanmasına destek vermeli” diyen Çin Devlet Başkanı Şi ise “İki ülkenin daha adil ve akıllı bir küresel yönetişim sisteminin kurulmasını desteklediğini” vurguladı.