Putin: Türkiye'ye doğalgaz ihracatı artabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Putin, Rusya'nın Avrupa Birliği'ne gaz transitini sürdürmeyi amaçladığını ancak Ukrayna'yı transit anlaşmasını 31 Aralık'tan sonraya uzatmaya zorlayamayacağını söyledi.



Rus lider, AB'nin Rus gazını istemiyor gibi göründüğünü ve Rusya'nın diğer bölgelere ve Ukrayna ile ilgili olmayan diğer rotalara tedariki arttıracağını aktardı.

Putin konuşmasında Türkiye'ye yönelik gaz ihracatının artırılabileceğini vurguladı.

"UKRAYNA İLE MÜZAKERELERE HAZIRIZ"

Putin, Kiev'in Kursk bölgesine yönelik saldırısı devam ederken daha önce müzakere fikrini reddeden Ukrayna ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.



Ukrayna, ağustos ayında Rusya'nın Kursk bölgesine eşi benzeri görülmemiş bir sınır ötesi saldırı başlatarak binlerce askeri sınır ötesine gönderdi ve birkaç köyü ele geçirdi. Putin, saldırıdan kısa bir süre sonra müzakere imkanının ortadan kalktığını söyledi.



Doğu Ekonomik Forumu'nda ise Putin, Rusya'nın görüşmelere hazır olduğunu söyledi.

İSTANBUL'DAKİ ANLAŞMA TEMEL ALINACAK

Ancak bu görüşmelerin Moskova ve Kiev arasında 2022 yılında İstanbul'da varılan ve şartları hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmayan feshedilmiş anlaşma temelinde görüşmelere hazır olduklarını söyledi.



Putin, “Onlarla müzakere etmeye hazır mıyız? Bunu yapmayı hiçbir zaman reddetmedik, ancak bazı geçici talepler temelinde değil, İstanbul'da üzerinde anlaşmaya varılan ve fiilen başlatılan belgeler temelinde” dedi.



Putin, İstanbul'da görüşülen anlaşma konusunda, “Bu anlaşma, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak istedikleri için Ukrayna'ya emir verildiği için yürürlüğe girmedi” ifadelerini kullandı.

RUSYA, ABD SEÇİMLERİNDE TARAFINI SEÇTİ

Putin, daha önce Joe Biden'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasını istediğini ve son gelişmelerin ardından Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.



Rus lider bu yılın başlarında, Biden yarıştan çekilmeden önce, Trump yerine onu tercih ettiğini çünkü Biden'ın daha öngörülebilir “eski tarz bir siyasetçi" olduğunu söylemişti.