Putin, tutuklama kararına rağmen Moğolistan'a gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 3 Eylül'de Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üye Moğolistan'ı ziyaret edeceği bildirildi. UCM'nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı Putin'in, Moğolistan ziyareti sırasında tutuklanıp tutuklanmayacağı merak konusu.

Putin, tutuklama kararına rağmen Moğolistan'a gidiyor

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı , 3 Eylül'de Moğolistan'a ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hürelsüh ile bir araya gelecek.

Rusya ile Moğolistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel meselelerinin ele alınacağı görüşmede bazı belgelerin imzalanması bekleniyor.

Putin ayrıca, Moğolistan Parlamento Başkanı Dashzegviin Amarbayasgalan ve Başbakan Luvsannamsrain Oyun-Erdene ile de görüşecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere, Moğolistan'ın Putin hakkında yakalama kararı çıkaran UCM'ye üye olmasının Kremlin'de endişe yaratıp yaratmadığı yönündeki soruya, "Endişemiz yok. Moğol dostlar ile güzel diyaloğumuz var. Ziyaretin tüm unsurları hazırlandı" dedi.

UCM'NİN PUTİN HAKKINDA YAKALAMA KARARI

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu Mart 2023'te duyurmuştu.

Haziran ayına da UCM'den yapılan açıklamada, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suça karıştıkları gerekçesiyle yakalama kararı verildiği bildirilmişti.

Moğolistan da Roma Statüsü'nü imzalayan ve UCM'ye üye olan 124 ülkeden biri.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Mersin'de ilginç kaza: Aracını park etti üzerine bir dakika sonra balkon düştü

DÜNYA HABERLERİ

Rus helikopteri 22 yolcusuyla birlikte kayıplara karıştı

Rus helikopteri 22 yolcusuyla birlikte kayıplara karıştı

Harris'ten Trump'ın evine özel reklam kampanyası

Harris'ten Trump'ın evine özel reklam kampanyası

ABD’de Batı Nil Virüsü alarmı! 2 kişi hayatını kaybetti

ABD’de Batı Nil Virüsü alarmı! 2 kişi hayatını kaybetti

Irak'taki DAEŞ operasyonunda 7 ABD askeri yaralandı

Irak'taki DAEŞ operasyonunda 7 ABD askeri yaralandı

Rus ordusu Donetsk'te ilerlemeye devam ediyor

Rus ordusu Donetsk'te ilerlemeye devam ediyor

İsveç istihbaratından yeni iddia: "Rusya sabotaj peşinde"

İsveç istihbaratından yeni iddia: "Rusya sabotaj peşinde"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...