Putin: Üçlü zirve çok faydalı olacak
18.11.2026 07:07
Son Güncelleme: 18.11.2026 07:10
Trump, Putin ve Şi ilk kez üçlü bir görüşmede buluşacak.
Yarın Çin'de gerçekleştirilecek Rusya, ABD, Çin zirvesi öncesi konulan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Üçlü zirve çok faydalı olacak" dedi.
Yarın bu saatlerde dünyanın gözü Çin'in başkenti Pekin'de olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarihi bir zirvede buluşacak.
Bu önemli zirve öncesinde Putin'den bir açıklama geldi. Putin, "Trump ve Şi ile yapılacak üçlü zirve çok faydalı olacak." dedi.
HER LİDERİN ÖNCELİĞİ FARKLI
Ancak masada her liderin farklı beklentileri var. Trump'ın önceliği, nükleer silahların azaltılması ve İran'daki savaş.
Putin ise görüşmeyi, Ukrayna'daki savaşı Moskova'nın çıkarlarına uygun bir anlaşmayla sona erdirmek için fırsat olarak değerlendiriyor. Ancak Washington, Ukrayna'nın üçlü zirvenin gündeminde olmadığını duyurdu.
Ev sahibi Şi Cinping ise özellikle nükleer silahların sınırlandırılması konusunda isteksiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın her birinin 5 binden fazla nükleer savaş başlığı bulunurken, Çin'in yaklaşık 500 başlığı var. Pekin, Washington ve Moskova'yla aynı kısıtlamalara tabi tutulmak istemiyor.
AVRUPA'DA "YENİ YALTA" ENDİŞESİ
Üçlü zirve, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'da ise endişelere neden oldu.
Avrupa ve Ukrayna, ABD, Rusya ve Çin liderlerinin gerçekleştireceği görüşmenin, büyük güçlerin nüfuz alanlarını yeniden belirlediği bir "yeni Yalta" sürecine dönüşmesinden kaygı duyuyor.
Şubat 1945'te Kırım'ın Yalta kentinde Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill bir araya gelmişti.
İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde gerçekleştirilen konferansta Avrupa'nın savaş sonrası düzenine ilişkin alınan kararlar, Soğuk Savaş öncesindeki güç dengelerinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştı