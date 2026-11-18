HER LİDERİN ÖNCELİĞİ FARKLI

Ancak masada her liderin farklı beklentileri var. Trump'ın önceliği, nükleer silahların azaltılması ve İran'daki savaş.

Putin ise görüşmeyi, Ukrayna'daki savaşı Moskova'nın çıkarlarına uygun bir anlaşmayla sona erdirmek için fırsat olarak değerlendiriyor. Ancak Washington, Ukrayna'nın üçlü zirvenin gündeminde olmadığını duyurdu.

Ev sahibi Şi Cinping ise özellikle nükleer silahların sınırlandırılması konusunda isteksiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın her birinin 5 binden fazla nükleer savaş başlığı bulunurken, Çin 'in yaklaşık 500 başlığı var. Pekin, Washington ve Moskova'yla aynı kısıtlamalara tabi tutulmak istemiyor.



AVRUPA'DA "YENİ YALTA" ENDİŞESİ

Üçlü zirve, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'da ise endişelere neden oldu.

Avrupa ve Ukrayna, ABD, Rusya ve Çin liderlerinin gerçekleştireceği görüşmenin, büyük güçlerin nüfuz alanlarını yeniden belirlediği bir "yeni Yalta" sürecine dönüşmesinden kaygı duyuyor.

Şubat 1945'te Kırım'ın Yalta kentinde Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill bir araya gelmişti.

İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde gerçekleştirilen konferansta Avrupa'nın savaş sonrası düzenine ilişkin alınan kararlar, Soğuk Savaş öncesindeki güç dengelerinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştı