Putin Ukrayna ile görüşmeyi reddetmiyor ancak garanti istiyor

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsviçre'deki barış konferansına yönelik yaklaşımını açıkladı.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, bugün bir açıklama yaptı.

Peskov, Putin'in Ukrayna ile görüşmeleri reddetmediğini ancak herhangi bir müzakerenin güvenilirliğini sağlamak için garantilere ihtiyaç duyulacağını söyledi.

İsviçre'nin orta kesimindeki Buergenstock tatil beldesinde düzenlenen iki günlük zirveye 90'dan fazla ülke katıldı.

Ülkeler, Moskova'nın 27 aydır süren işgalinin nasıl sona erdirileceği konusunda Rusya'ya daha fazla baskı yapmayı amaçlıyor.



Rusya'nın davet edilmediği konferansın taslak bildirisi üzerinde tüm ülkelerin aynı görüşe sahip olmadığı belirtiliyor.