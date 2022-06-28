Putin, Ukrayna işgalinden bu yana ilk kez Rusya'dan ayrılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Şubat ayında Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalden ve hayatına yönelik suikast girişiminden kurtulduktan sonra ilk kez ülkeden ayrılacağı açıklandı.

Putin’in ilk olarak bugün Tacikistan'a gideceği, daha sonra Hazar Denizi ülkelerinin zirvesi için Türkmenistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Vladimir Putin, Rus birliklerinin Ukrayna'ya girmesini emretmesinden ve hayatına yönelik bir suikast girişiminden kaçınmayı başardığından bu yana ilk kez Rusya'dan çıkmaya hazırlanıyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov tarafından yapılan açıklamada, Rus liderin Şubat ayında Ukrayna'nın işgalinden bu yana ilk dış ziyareti olduğu belirtildi.

Peskov, gazetecilerle yaptığı görüşmede Putin'in Duşanbe'de Tacik Devlet Başkanı Emmali Rahmon ile görüşeceğini ardından Çarşamba günü Türkmenistan'daki Hazar zirvesine katılacağını aktardı.

Rusya cumhurbaşkanının ülke dışına son çıkışında, Ukrayna’ya saldırılar başlamadan önce Şubat ayının başlarında Kış Olimpiyatları sırasında Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile görüşmek üzere Pekin'i ziyaret etmişti.