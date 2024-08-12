Putin: Ukrayna saldırısına yanıt verilecek

Rusya Güvenlik Konseyi, Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında toplandı. Putin toplantıda, Rus güçlerinin Ukrayna saldırısına karşılık vereceğini ilan etti. Ukrayna'nın savaş alanında Rus ilerlemesini yavaşlatmaya çalıştığını belirten Putin, "Rus güçleri cephe hattı boyunca ilerliyor" diye konuştu.

Putin: Ukrayna saldırısına yanıt verilecek

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına sınır ötesi saldırı başlatmasının ardından Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Putin başkanlığında toplanan Güvenlik Konseyi'nde Kursk saldırısı ve 7 gündür sınırda devam eden çatışmalar görüşüldü.

Putin toplantıda, Ukraynalı askerlerin Rusya'ya girişini değerlendirerek gönderilmeleri gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısına karşılık vereceğini belirten Putin, sınır bölgesinin daha da istikrarsızlaştırılmaya çalışılacağını aktardı.

"RUS GÜÇLERİ İLERLİYOR"

Putin toplantıda, "Ukrayna'nın müzakere pozisyonunu iyileştirmeye çalıştığı görülüyor ama sivillere ateş açan insanlarla ne tür müzakerelerden söz edilebilir" diye konuştu.

Ukrayna'nın alanında Rus ilerlemesini yavaşlatmaya çalıştığını belirten Putin, "Rus güçleri cephe hattı boyunca ilerliyor" dedi.

Rus lider, Ukrayna'nın Rus toplumunu korkutmaya ve istikrarı baltalamaya çalıştığını öne sürdü.

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