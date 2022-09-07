Putin: Ukrayna tahılının güzergahı değişmeli

Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Rusya’ya yaptırımlarının tüm dünya için tehlikeli olduğunu belirterek, “Batı, on yıllardır yaptırım politikası yürütüyor. Ancak, tektonik değişiklikler oldu, Asya Pasifik'in rolü küresel ekonomide arttı. Batı hâlâ kendisine uyan düzeni tutmak istiyor. Batılı ülkeler, güvenlik politikası ve ekonomi açısından kısa görüşlü kararlar alıyor Avrupa'da Rusya ile ilişkilerinin kesilmesinden dolayı, üretimin durduğunu görüyoruz “dedi.



Bununla birlikte Putin dolar, euro ve sterline piyasalardaki güveninin azaldığını vurgulayarak, “Gazprom ve Çin, doğalgaz için 50-50 oranında ruble ve yuan ödeme sistemine geçti” dedi.



“Rusya enflasyonunun bu yıl yüzde 12'ye ulaşacağına inanıyorum” diyen Putin, “Gelecek yıl hedeflenen enflasyon düzeylerine ulaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

"RUSYA, BATI'NIN YAPTIRIMLARIYLA BAŞA ÇIKIYOR"

Diğer taraftan Putin Ukrayna ile savaşa ilişkin de şu açıklamaları yaptı:



“Ukrayna'nın tahıl ihracatı için her şeyi yaptık.Tüm Ukrayna tahılı farklı ülkelere değil Avrupa Birliği'ne (AB) taşındı. Gıda sorunları yoğunlaşacak, insani felaket büyüyor ve Ukrayna tahılının güzergahını değiştirmeyi düşünmek zorundayız. Yoksul ülkeler gıdaya erişimini kaybediyor.”

Son olarak Putin, Rusya’nın Batı’nın yaptırımlarına direndiğini belirterek, “Rusya, Batı'nın ekonomik, finansal ve teknolojik saldırısıyla başa çıkıyor. Rus finans piyasası stabilize edildi. Bazı sektörlerde ve bölgelerde hâlâ bazı sorunlar görüyoruz. Rus ekonomisini desteklemeye devam etmek önemli. Rusya her zaman ulusal çıkarlarını savunacak” açıklamasını yaptı.

RUSYA'DAN AVRUPA'YA GÖZDAĞI KIŞ UZUN GEÇECEK