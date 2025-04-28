Putin Ukrayna'da ateşkes ilan etti!

Putin Ukrayna'da 8-11 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etti.

Putin Ukrayna'da ateşkes ilan etti!

Rusya Devlet Başkanı , Ukrayna'da 8-11 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etti.

Putin, Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıl dönümü sebebiyle ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Kremlin, Ukrayna'nın ateşkesi ihlal etmesi durumunda
Rusya'nın karşılık vereceğini belirtti.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...