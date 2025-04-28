Putin Ukrayna'da ateşkes ilan etti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da 8-11 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etti.

Putin, Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıl dönümü sebebiyle ateşkes ilan ettiğini duyurdu.



Kremlin, Ukrayna'nın ateşkesi ihlal etmesi durumunda

Rusya'nın karşılık vereceğini belirtti.

