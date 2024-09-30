Putin: Ukrayna'da belirlenen tüm hedeflere ulaşacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak ettiği ve Rusya'nın "Yeniden Birleşme Günü" olarak adlandırdığı günün ikinci yıldönümü münasebetiyle yayınladığı video mesajında konuştu.

Putin, açıklamasında Moskova'nın, savaşın üçüncü yılına girdiği Ukrayna'da belirlediği tüm hedeflere ulaşacağının sözünü verdi.



Rus lider, “Gerçek bizim tarafımızda. Belirlenen tüm hedeflere ulaşılacaktır.” ifadelerini kullandı.

DÖRT BÖLGE İLHAK EDİLDİ



Şubat 2022'de Ukrayna'ya asker göndermesinin ardından Rusya Lugansk, Donetsk, Zaporijya ve Kherson bölgelerini ilhak etti.



Putin konuşmasında Ukrayna'ya asker gönderme gerekçesini tekrarlayarak Rusça konuşanları “onları tarihi anavatanları olan Rusya'dan sonsuza dek koparmayı” amaçlayan “neo-Nazi diktatörlüğüne” karşı korumak olarak açıkladı.

"RUS OLAN HER ŞEYE DÜŞMANLIK"



Ayrıca “Ukrayna'yı kendi sömürgelerine, Rusya'yı hedef alan bir askeri üsse dönüştüren” ve “nefreti, radikal milliyetçiliği ve Rus olan her şeye düşmanlığı” körükleyen “Batılı elitleri” de eleştirdi.



Putin konuşmasının devamında, “Bugün çocuklarımız ve torunlarımız için güvenli ve müreffeh bir gelecek için mücadele ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

