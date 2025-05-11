Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" dedi.



Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

Vladimir Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN'DEN İSTANBUL TEKLİFİ

Türkiye'nin barış için çok çabaladığını belirten Putin, "Kiev'e 15 Mayıs'ta görüşmelerin İstanbul'da başlamasını önerdim. Erdoğan'a da Türkiye'de görüşmeye istekli olduğumu söyledim" ifadelerini kullandı.

Rus lider, İstanbul görüşmelerinin savaşı kalıcı olarak sona erdirmek adına yapılması gerektiğini belirtti.

Bu nedenle görüşmelerin temelinde savaş sebeplerinin ortadan kaldırılması olduğunu aktardı. "Artık karar Ukrayna'nın" dedi.

Rusya Devlet Başkanı, Kiev yönetimini 2022'deki ateşkes görüşmelerini ihlal etmekle suçladı.

ATEŞKES TARTIŞMALARI



Rusya lideri Putin, 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı. Ukrayna, Rusya’nın ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü öne sürmüştü.



Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna saldırılarının devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın ateşkes ilanının ardından 9 Mayıs’ta “Zafer Günü” dolayısıyla Rusya’da düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak yabancılara güvenlik garantisi veremeyeceklerini söylemişti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Kiev yönetiminin dünya liderlerini açıkça tehdit ettiğini ifade etmişti.